Altın Fiyatları Yükselişte! 11 Kasım 2025 Gram, Çeyrek, Tam Altın ve Bilezik Fiyatları

Altın piyasasında yükseliş hareketi devam ediyor. 11 Kasım 2025 sabah saatlerinde hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatlarında dikkat çekici artışlar görüldü. Küresel piyasalarda ons altın değer kazanırken, iç piyasada döviz kuru etkisiyle fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu yazıda gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, bilezik gram fiyatları ve ons altın seviyelerini detaylı şekilde inceleyebilir, güncel tabloyu adım adım takip edebilirsiniz.

11 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla piyasada işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın 5.602,93 5.603,67 0,37% 08:38 Çeyrek Altın 9.406,00 9.491,00 0,35% 08:38 Yarım Altın 18.813,00 18.970,00 0,35% 08:38 Cumhuriyet Altını 37.510,00 37.818,00 0,35% 08:38 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.256,25 5.296,87 0,40% 08:38 Ons Altın ($) 4.133,05 4.133,53 0,53% 08:52

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın fiyatları, ons altın ve döviz kuru hareketlerinden eş zamanlı etkilenir. 11 Kasım 2025 itibarıyla ons altındaki yükseliş ve dolar kurunun güçlü konumu, gram altının değer kazanmasına yol açmıştır. Küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Bu da altına olan talebi destekliyor.

Küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler

Merkez bankalarının faiz politikaları

Enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi

Döviz kuru hareketleri

Bu unsurlar altın fiyatlarının yönünü belirleyen en temel faktörlerdir.

ÇEYREK VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın özellikle düğün sezonu ve bireysel yatırım amaçlı alımlarda öne çıkmaktadır. 11 Kasım 2025 sabah verilerine göre çeyrek altın 9.406 TL alış, 9.491 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Tam altın ise 36.692 TL ile 37.425 TL arasında fiyatlanıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar bilezik fiyatları kuyumcularda en çok takip edilen gr altın türlerinden biridir. Bugün itibarıyla 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 5.296,87 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 68,78 68,84 0,37% 08:38 Gümüş ($/ONS) 50,83 50,88 0,77% 08:53

Gram altın bugün ne kadar?

11 Kasım 2025 itibarıyla gram altın alış 5.602,93 TL, satış 5.603,67 TL’dir.

Çeyrek altın fiyatı yükselmeye devam eder mi?

Altın fiyatları küresel piyasa koşullarına bağlı olduğu için hareketlilik sürebilir. Enflasyon ve ons altın fiyatları belirleyici olacaktır.

Altına yatırım için uygun zaman mı?

Yatırım kararı kişisel risk profilinize göre verilmelidir. Uzun vadeli yatırımcılar genellikle altını güvenli liman olarak tercih eder.

Altın fiyatları 11 Kasım 2025 itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Hem global piyasalardan gelen destek hem de döviz kuru etkisi altın fiyatlarının yönünü belirliyor. Yatırım yapmayı düşünenlerin piyasa takibini düzenli şekilde sürdürmesi önem taşıyor.