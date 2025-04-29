Altın fiyatlarına 'tarife' freni: Günlük düşüş yüzde 1'e ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde yumuşama sinyalleri vermesi, piyasalardaki düşüşün durmasına yol açarken, ons altında geri çekilmeye yol açıyor.

14-18 Nisan haftasında piyasalarda yaşanan panik ortamında 'güvenli liman' özelliğiyle 3.500 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bu sabah saatlerinde 3.305 dolara kadar geriledi. Ons altında günlük düşüş yüzde 1'i gördü. Saat 09.50 itibariyle altının ons fiyatı 3.320 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın da ons altındaki düşüşten nasibini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı yüzde 0.63'lük düşüşle 4.105 liradan alıcı buluyor.