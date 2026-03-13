ALTIN FİYATLARINDA ANİ DEĞİŞİM! 13 Mart 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 13 Mart 2026 Cuma güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gram altın ve bilezik fiyatlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Son verilere göre gram altın yeniden yükselişe geçerken, 22 ayar bilezik fiyatları ve ons altın tarafında da hareketlilik gözleniyor. Analistler özellikle küresel ekonomik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artışın altın piyasasını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

13 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda işlem gören güncel altın fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Fiyat Gram Altın (TL/GR) 7.243,72 – 7.244,56 22 Ayar Bilezik 6.611,04 – 6.691,03 Ons Altın 5.093,13 – 5.093,77 Altın ($/kg) 163.104,00 – 163.123,00 Altın (Euro/kg) 187.790,00 – 187.812,00 22 Ayar Altın TL/Gr 6.597,96 – 6.938,76 18 Ayar Altın TL/Gr 5.287,91 – 5.288,53 14 Ayar Altın TL/Gr 3.971,50 – 5.261,25

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, altına olan talep de buna paralel olarak yükseliyor.

Buna karşın dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Yine de piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları düne göre değer kazanmış durumda.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN PİYASASINI ETKİLİYOR

Yılın başında yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in 2026 yılında iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Düşük faiz ortamı altın için genellikle olumlu bir tablo yaratırken, yatırımcılar bu dönemde güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Ancak İran'daki savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesini aşması ABD’de enflasyon endişelerini artırdı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon baskısı, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin azalmasına neden oldu. Bu gelişme altın fiyatlarının yönü üzerinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

PİYASALARDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler bugün hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanırken, yurt dışında ise ABD ekonomisine ilişkin kritik veriler gündemde olacak.

Özellikle şu veriler yatırımcıların odağında yer alıyor:

ABD büyüme verileri

PCE fiyat endeksi

JOLTS açık iş sayısı

Bu verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yeni hareketlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Gram altın bugün ne kadar?

13 Mart 2026 Cuma günü gram altın fiyatı yaklaşık 7.243 TL seviyelerinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı 6.611 TL ile 6.691 TL aralığında işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın fiyatı yaklaşık 5.093 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden değişiyor?

Altın fiyatları küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler, dolar endeksi ve merkez bankalarının faiz politikaları gibi birçok faktörden etkileniyor.

13 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatlarında ani değişim yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler altın piyasasının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Piyasalarda açıklanacak yeni ekonomik veriler altın fiyatlarının kısa vadeli hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.