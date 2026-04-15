ALTIN FİYATLARINDA 'ANLAŞMA' İYİMSERLİĞİ! | 14 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında günün en dikkat çekici gelişmesi, savaş cephesinden gelen açıklamaların ardından oluşan iyimser hava oldu. Özellikle güvenli liman talebini doğrudan etkileyen jeopolitik başlıklarda tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların odağını yeniden altın fiyatları üzerine çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDA ANLAŞMA İYİMSERLİĞİ GÜNDEMDE

Trump'ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda, “(Savaş) Sanırım bitmeye çok yakın” ifadesini kullanması, piyasalarda iyimserliği artırdı. Bu açıklama, jeopolitik risk algısının kısmen yumuşamasına neden olurken altın fiyatları üzerinde de dikkatle izlenen bir etki yarattı.

Bunun yanında ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaparken, batıdan doğuya giden petrol tankeri geçişlerindeki artış öne çıktı. Son bir haftada doğu rotasına sahip yaklaşık 30 petrol tankerinin boğazdan geçtiği bilgisi, enerji piyasalarında baskının hafiflemesine dönük beklentileri destekledi.

Söz konusu gelişmeler ve boğazdaki gemi trafiğinin daha da artabileceği düşüncesiyle petrol fiyatları üzerindeki baskı azaldı. Bu tablo, yatırımcıların yalnızca enerji piyasalarını değil, aynı zamanda altın fiyatları ve gram altın verilerini de daha yakından izlemesine yol açtı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre altın ve bilezik tarafında öne çıkan fiyatlar şöyle şekillendi:

Ürün Alış Satış Değişim ALTIN (TL/GR) 6.927,48 6.928,42 -0,48% 22 Ayar Bilezik 6.259,32 6.324,46 -0,57% Altın (ONS) 4.816,71 4.817,34 -0,49% Altın ($/kg) 154.037,00 154.057,00 -0,53% Altın (Euro/kg) 181.730,00 181.753,00 -0,53% 18 Ayar Altın TL/Gr 5.057,06 5.057,75 -0,48% 14 Ayar Altın TL/Gr 3.767,73 5.007,59 -0,50%

ONS ALTINDA SON DURUM

Dün yüzde 2,1 yükselişle 4 bin 841 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, yeni işlem gününde yüzde 0,4 azalışla 4 bin 823 dolardan alıcı buluyor. Bu görünüm, küresel piyasada altının güçlü seyrini korusa da gün içi kâr satışlarının da etkili olduğunu gösteriyor.

Özellikle gram altın ile ons altın arasındaki ilişki, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın tarafındaki hareketlilik, yalnızca yurt içi piyasalar için değil, euro ve dolar bazlı fiyatlamalar açısından da önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA: GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar için gram altın tarafında satış fiyatı 6.928,42 TL seviyesinde bulunuyor. Bu veri üzerinden farklı gram karşılıkları hesaplandığında ortaya çıkan tablo, yatırım kararlarını daha somut hale getiriyor.

Gram Altın Fiyat Hesaplama Tablosu

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram Altın 6.928,42 10 Gram Altın 69.284,20 50 Gram Altın 346.421,00 100 Gram Altın 692.842,00

Bu tablo, anlık altın fiyatlarını ve gram altın verilerini takip eden kullanıcılar için hızlı bir karşılaştırma imkânı sunuyor. Aynı zamanda yüksek tutarlı yatırım yapmak isteyenler açısından fiyat seviyelerini net biçimde ortaya koyuyor.

BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR? BİLEZİK KAÇ LİRA?

Günün dikkat çeken verilerinden biri de 22 Ayar Bilezik fiyatı oldu. Satış fiyatı 6.324,46 TL seviyesinde bulunan 22 ayar bilezik, hem yatırım hem de takı amaçlı alışveriş yapanların gündeminde yer alıyor. Bu nedenle “Bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” aramaları yoğunluk kazanmış durumda.

22 Ayar Bilezik Fiyat Hesaplama Tablosu

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram Bilezik 6.324,46 10 Gram Bilezik 63.244,60 15 Gram Bilezik 94.866,90 20 Gram Bilezik 126.489,20 30 Gram Bilezik 189.733,80 50 Gram Bilezik 316.223,00

Bilezik tarafındaki bu tablo, düğün sezonu, hediye amaçlı alışveriş ve yatırım değerlendirmeleri açısından önemli bir referans niteliği taşıyor. Özellikle bilezik gram fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalar, kullanıcıların toplam maliyeti önceden görmesine yardımcı oluyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek ekonomik veri akışı da gün boyunca piyasaların odağında olacak. Bugün izlenecek veriler şöyle sıralanıyor:

11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi

21.00 ABD, Fed'in bej kitap raporu

Bu veri akışı, gün içinde altın fiyatlarında yeni hareketliliklerin oluşmasına neden olabilir.

