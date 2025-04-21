Altın fiyatlarında bir rekor daha

Haftaya rekorla başlayan altın, gün içinde bir rekor daha kırdı.

Saat 14.40 itibarıyla ons altın 3 bin 401 dolarla tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.

Gram altın da serbest piyasada 4 bin 178, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 250 TL ile rekor tazeledi.

Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 150 TL ile haftaya rekorla başlamıştı.

ABD POLİTİKALARI ETKİLİ OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Eleştiriden bir gün sonra Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan küresel ticarette gerilime dair belirsizlikler sürdü. Trump, geçen hafta ABD'nin tüm kritik mineral ithalatına yönelik potansiyel yeni gümrük tarifeleri hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son faiz indirimi, düşük getirili bir ortamda değerli metalin cazibesini artırdı. ECB, geçen hafta üç ana faiz oranını 25 baz puan düşürmüştü.