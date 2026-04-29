ALTIN FİYATLARINDA BÜYÜK GÜN! | 29 Nisan 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba sabahına kritik bir gündemle başladı. ABD Merkez Bankası Fed’in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlardaki altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde.

Fed’in faizi sabit bırakması beklenirken, karar metninde verilecek mesajlar altın piyasası açısından belirleyici olabilir. Uzmanlara göre Fed’in temkinli bir duruş sergilemesi, altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Çünkü yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltan temel unsurlar arasında yer alıyor.

29 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.661,52 TL 6.662,34 TL %0,09 08:44 22 Ayar Bilezik 6.052,13 TL 6.098,02 TL %0,00 07:59 Altın (ONS) 4.592,38 4.592,91 %-0,06 08:58 Altın ($/kg) 147.070,00 147.088,00 %0,05 08:44 18 Ayar Altın TL/Gr 4.862,91 TL 4.863,51 TL %0,09 08:44 14 Ayar Altın TL/Gr 3.638,17 TL 4.847,27 TL %0,03 08:44

GRAM ALTIN FİYATLARI: 1 GRAMDAN 1 KİLOYA GÜNCEL HESAPLAMA

Gram altın fiyatı bugün alışta 6.661,52 TL, satışta ise 6.662,34 TL seviyesinde bulunuyor. Aşağıdaki tabloda 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram ve 1 kilo gram altın fiyatları yer alıyor.

Gram Altın Miktarı Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Gram 6.661,52 TL 6.662,34 TL 5 Gram 33.307,60 TL 33.311,70 TL 10 Gram 66.615,20 TL 66.623,40 TL 20 Gram 133.230,40 TL 133.246,80 TL 50 Gram 333.076,00 TL 333.117,00 TL 100 Gram 666.152,00 TL 666.234,00 TL 200 Gram 1.332.304,00 TL 1.332.468,00 TL 300 Gram 1.998.456,00 TL 1.998.702,00 TL 500 Gram 3.330.760,00 TL 3.331.170,00 TL 1 Kilo 6.661.520,00 TL 6.662.340,00 TL

24 AYAR ALTIN FİYATLARI

24 ayar altın, gram altın fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. 29 Nisan 2026 Çarşamba günü 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.662,34 TL olarak takip ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI: GRAM GRAM GÜNCEL LİSTE

22 ayar bilezik fiyatı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü alışta 6.052,13 TL, satışta ise 6.098,02 TL seviyesinde yer alıyor. Bilezik alım satımı yapacaklar için farklı gramajlara göre güncel tablo şöyle:

22 Ayar Bilezik Miktarı Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Gram 6.052,13 TL 6.098,02 TL 5 Gram 30.260,65 TL 30.490,10 TL 10 Gram 60.521,30 TL 60.980,20 TL 20 Gram 121.042,60 TL 121.960,40 TL 30 Gram 181.563,90 TL 182.940,60 TL 40 Gram 242.085,20 TL 243.920,80 TL 50 Gram 302.606,50 TL 304.901,00 TL 100 Gram 605.213,00 TL 609.802,00 TL 500 Gram 3.026.065,00 TL 3.049.010,00 TL 1 Kilo 6.052.130,00 TL 6.098.020,00 TL

ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ BEKLENİYOR

Altın piyasasında bugün gözler Fed faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakması beklenirken, karar sonrası yapılacak açıklamalar altının yönü açısından yakından izlenecek.

Fed’in enflasyon karşısında temkinli kalacağına yönelik mesajlar vermesi, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu nedenle gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı, 24 ayar altın fiyatı ve altın kilogram fiyatı gün boyunca yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü gram altın alış fiyatı 6.661,52 TL, satış fiyatı ise 6.662,34 TL olarak kaydedildi. Gram altındaki değişim oranı %0,09 seviyesinde bulunuyor.

BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.052,13 TL, satış fiyatı ise 6.098,02 TL oldu. Bilezik fiyatları özellikle düğün, yatırım ve birikim amacıyla altın almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Altın ons fiyatı alışta 4.592,38, satışta ise 4.592,91 seviyesinde yer aldı. Ons altında günlük değişim %-0,06 olarak kaydedildi.

Fed kararı altın fiyatlarını etkiler mi?

Fed’in faiz kararı ve karar sonrası yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Temkinli mesajlar, yüksek faiz beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı yaratabilir.

