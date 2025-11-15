Altın Fiyatlarında Çok Sert Düşüş! 15 Kasım 2025 Cumartesi Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında hafta sonuna girilirken fiyatlarda sert bir geri çekilme yaşandı. Borsaların hafta sonu kapalı olmasına rağmen, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin aralık ayında faiz indirimine sıcak bakmadıklarını belirten açıklamaları, uluslararası altın piyasalarında sert satışları tetikledi. Bu açıklamalar sonrası gram altından çeyreğe, bilezikten ons altına kadar tüm altın türlerinde dikkat çekici düşüşler görüldü.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü en güncel altın fiyatlarını, gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarını şöyle oldu:

GÜNCEL SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 5.550,65 5.551,47 -1,86% 23:59 22 Ayar Bilezik 5.262,38 5.312,21 -1,42% 08:20 Altın (ONS) 4.086,73 4.087,33 -1,84% 23:59 Altın ($/kg) 130.734,00 130.754,00 -1,84% 23:59 Altın (Euro/kg) 152.115,00 152.138,00 -1,84% 23:59 Cumhuriyet Altını 37.508,00 37.844,00 -1,52% 09:07 Yarım Altın 18.812,00 18.983,00 -1,53% 09:07 Çeyrek Altın 9.406,00 9.497,00 -1,52% 09:07 Reşat Altını 37.540,47 37.876,95 -1,44% 09:07 Kulplu Reşat Altını 37.542,69 37.879,20 -1,43% 09:07 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.249,08 5.495,41 -1,53% 09:07 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.051,97 4.052,57 -1,86% 23:59 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.171,44 4.273,70 -1,35% 09:07 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 91.965,92 93.436,50 -3,17% 17:08 Kapalıçarşı Beşli Altın 186.230,99 189.864,81 -3,17% 17:08 Gremse Altın 91.965,92 94.069,38 -3,17% 17:08 Ata Altın 37.935,94 38.893,52 -3,17% 17:08 Tam Altın 36.786,37 37.512,68 -3,17% 17:08 Külçe Altın ($) 135.300,00 135.400,00 -3,15% 17:10 Has Altın 5.522,90 5.523,71 -1,86% 23:59 Hamit Altın 37.540,47 37.876,95 -1,44% 09:07

GRAM ALTIN: 1, 5 VE 10 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altındaki sert düşüş, küçük yatırımcı tarafından da yakından takip ediliyor. 15 Kasım 2025 Cumartesi itibarıyla güncel hesaplamalar şöyle:

1 Gram Altın: 5.551,47 TL (satış)

5.551,47 TL (satış) 5 Gram Altın: 5 × 5.551,47 = 27.757,35 TL

5 × 5.551,47 = 10 Gram Altın: 10 × 5.551,47 = 55.514,70 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI (1G – 10G – 20G)

Türkiye’de en çok tercih edilen takı altını türlerinden 22 ayar bilezikte güncel fiyatlar:

1 Gram 22 Ayar Bilezik: 5.312,21 TL

5.312,21 TL 10 Gram 22 Ayar Bilezik: 53.122,10 TL

53.122,10 TL 20 Gram 22 Ayar Bilezik: 106.244,20 TL

ÇEYREK, YARIM, TAM VE BEŞİBİRYERDE ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 9.497 TL

9.497 TL Yarım Altın: 18.983 TL

18.983 TL Tam Altın: 37.512,68 TL

37.512,68 TL Cumhuriyet Altını: 37.844 TL

37.844 TL Beşibiryerde (Beşli Altın): 189.864,81 TL

22 AYAR YARIM GRAM ALTIN FİYATI

22 ayar altının yarım gram fiyatı güncel 22 ayar gram satış fiyatına göre hesaplandığında:

0.5 g 22 Ayar Altın = 5.495,41 × 0.5 = 2.747,70 TL

ALTIN PİYASASINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Piyasalardaki düşüşün ana nedeni, Fed üyelerinden gelen “Aralıkta faiz indirimi düşünmüyoruz” mesajı oldu. Bu söylem, altın gibi faiz hassasiyeti yüksek emtialarda güçlü satış baskısı yarattı. Ons altındaki sert düşüş, iç piyasada gram altın başta olmak üzere tüm ürünlere zincirleme şekilde yansıdı.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın satış fiyatı 5.551,47 TL’dir.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 9.497 TL’dir.

Borsalar hafta sonu açık mı?

Hayır. Hafta sonu borsalar kapalıdır; fiyatlar cuma kapanış değerleriyle yansıtılır.

Beşibiryerde altın fiyatı ne kadar?

Beşibiryerde altın satış fiyatı 189.864,81 TL’dir.

Altındaki düşüşün sebebi ne?

Fed üyelerinin faiz indirimi beklentilerini düşüren açıklamaları altın fiyatlarında sert geri çekilmeye yol açtı.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü altın piyasası sert düşüşlerle gündemde. Fed’in faiz politikası yönlendirmeleri nedeniyle ons altındaki düşüş, iç piyasalara gram altından bileziğe kadar tüm türlerde baskı olarak yansıdı. Yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından izlemesi gereken haftalardan biri yaşanıyor.