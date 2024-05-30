Altın fiyatlarında dalgalı seyir

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 428 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem günü olan 30 Mayıs Perşembe gününe düşüş yönlü seyirle başlayan altın fiyatları gün içerisinde sınırlı yükselişe geçti.

Yeni haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatları geçtiğimiz gün itibarıyla yönünü aşağı çevirdi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1 azalışla günü 2 bin 338 dolardan tamamladı ve şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 335 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 322 dolar, en yüksek ise 2 bin 339 dolar seviyeleri test edildi.

Altının dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 liradan tamamladı.

Yeni güne 2 bin 414 lira ile düşüşle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 890 liradan satılıyor.

YURTDIŞI VE YURTİÇİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade eden analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte ülkede tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 4,62'den günü tamamladı, şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında yüzde 4,60 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 doların destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.