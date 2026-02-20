Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 20 Şubat 2026 Cuma günü dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki değişim ve ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler fiyatlarda oynaklığa neden oluyor.

Haftanın son işlem gününde ons altın 4 bin 988 liradan işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın ise 7 bin liranın üzerinde seyrediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 2 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 982 dolar, en yüksek de 5 bin 14 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 994 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 376 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 375 lira, en yüksek de 6 bin 526 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 40 liradan işlem geçiyor.

Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 7.042,17 TL

7.042,17 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 12.061,00 TL

12.061,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 24.106,00 TL

24.106,00 TL Tam altın satış fiyatı : 47.632,96 TL

: 47.632,96 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.985,00 TL

47.985,00 TL Gremse altın satış fiyatı: 119.447,67 TL

119.447,67 TL Ons altın satış fiyatı: 4.991,21 dolar

GÜMÜŞ SATICILI SEYREDİYOR

Gümüş fiyatları jeopolitik gerilimlerin artması ve Asya'daki düşük işlem hacimleri sayesinde ons başına 78 doların üzerinde kalarak dört haftanın ardından ilk haftalık kazancına doğru ilerlese de gün içinde satıcılı seyrini koruyor. Son FOMC toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz oranı görünümü konusunda bölünmüş olduğunu ve bazılarının enflasyon yüksek kalmaya devam ederse daha fazla faiz artırımının gerekebileceğine işaret ettiğini ortaya koydu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 78,43 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 77,45 dolar, en yüksek de 78,76 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,05 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 110,4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 109,11 lira, en yüksek de 110,88 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,89 liradan alıcı buluyor.