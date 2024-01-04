Altın fiyatlarında düşüş

Yeni yıla rekorla başlayan altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Doların küresel para birimleri karşısındaki güçlenişi ve ABD tahvillerindeki yükseliş altın fiyatlarındaki kısmi gerilemede etkili oldu. 1.978 TL'ye kadar yükselen gram altın bugüne 1.956 TL'den başladı.

Güncel 04.01.2024 09:41 Giriş: 04.01.2024 09:41

Güncelleme: 04.01.2024 09:52 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle gerilerken, 2000 dolar üzerindeki seyrine devam ediyor. Ons altın yüzde 2.044 dolardan işlem görüyor. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımlarına yönelik ipuçları vereceği için önemli olacak. Altının gram fiyatı ise en yüksek 1.960 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,18 primle 1.957 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 3.423 TL, yarım altın 6.662 TL, cumhuriyet altını 13.652 TL'den işlem görüyor.