Altın Fiyatlarında Düşüş: Bugün Altın Kaç Lira? 17 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında yeni güne sert bir geri çekilme ile başlandı. Küresel piyasalarda ons altın ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, Türkiye’de altın fiyatlarında düşüş yaratmış durumda. Yatırımcıların en çok merak ettiği soru ise: Bugün altın kaç lira? İşte 17 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla tüm altın türlerinde güncel alış–satış fiyatları ve detaylı analizler.

17 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL TABLO)

Aşağıdaki tabloda saat 08.20 itibarıyla tüm altın türlerinin alış, satış ve değişim oranları yer almaktadır.

Altın Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim Oranı Gram Altın 5.517,52 5.518,82 -%0,73 Çeyrek Altın 8.818,06 9.038,51 -%0,73 Ons Altın 171.614,05 171.654,58 -%0,73 Yarım Altın 17.636,11 18.077,01 -%0,73 Tam Altın 35.272,22 36.043,80 -%0,73 Cumhuriyet Altını 38.066,40 38.641,71 -%3,02 Ata Altın 37.749,51 38.547,95 -%0,89 14 Ayar Altın 3.255,25 3.360,74 -%0,89 18 Ayar Altın 4.169,01 4.308,64 -%0,89 22 Ayar Altın 4.993,5120 5.353,4263 -%0,75 İkibuçuk Altın 91.375,52 93.641,06 -%0,89

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Altın fiyatlarında görülen düşüş, uluslararası piyasalarda ons altındaki geri çekilme ile doğrudan ilişkili. Küresel ekonomik gelişmeler, faiz kararları, jeopolitik riskler ve ABD dolarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını gün içinde anlık olarak etkileyebiliyor.

Altın, global piyasalarda işlem gören ve belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen bir emtia olduğu için; fiyatındaki düşüş veya yükseliş, yatırımcı talebine bağlı olarak hızla değişebilir.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Başlıca Faktörler

Küresel Ekonomik Gelişmeler: Enflasyon, faiz oranları ve büyüme verileri altın fiyatını doğrudan etkiler.

Enflasyon, faiz oranları ve büyüme verileri altın fiyatını doğrudan etkiler. Jeopolitik Riskler: Savaş, kriz ve politik belirsizlik dönemlerinde altın fiyatları genellikle yükselir.

Savaş, kriz ve politik belirsizlik dönemlerinde altın fiyatları genellikle yükselir. Talep ve Arz Dengesi: Altına olan talebin azalması fiyatları düşürürken, artması yükseltir.

Altına olan talebin azalması fiyatları düşürürken, artması yükseltir. Dolar Kuru: Altın dolar cinsinden işlem gördüğü için doların değer kazanması altın fiyatlarını aşağı çeker.

Altın dolar cinsinden işlem gördüğü için doların değer kazanması altın fiyatlarını aşağı çeker. Faiz Oranları: Yüksek faiz dönemlerinde altına olan ilgi azalır.

ALTIN TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

Ons Altın

Uluslararası piyasaların temel ölçü birimi olan ons altın, 31.1034768 gram saf altına eşittir. Ons altındaki her hareket, gram altına da doğrudan yansır.

Gram Altın

Türkiye’de en çok tercih edilen altın türlerinden olan gram altın; düşük bütçelerle altın yatırımı yapmayı kolaylaştırması nedeniyle yoğun ilgi görür.

Çeyrek, Yarım ve Tam Altın

Düğün ve özel günlerin vazgeçilmez hediyelik altınlarıdır. Çeyrek altından cumhuriyet altınına kadar tüm birimlerde bugün düşüş gözlenmektedir.

Ata ve Cumhuriyet Altını

Özellikle koleksiyon ve yatırım amaçlı tercih edilen bu altınlarda da gerileme dikkat çekicidir. Cumhuriyet altınındaki -%3,02’lik düşüş günün en sert geri çekilmelerinden biridir.

Bugün altın kaç TL?

Gram altın bugün 5.517,52 TL alış, 5.518,82 TL satış seviyesindedir.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 8.818,06 TL, satış fiyatı ise 9.038,51 TL’dir.

Altında neden düşüş yaşanıyor?

Dolar kurundaki güçlenme, ons altındaki geri çekilme ve küresel belirsizliklerin azalması nedeniyle altın fiyatları düşüş eğilimine girmiştir.

Bankalarda altın fiyatları aynı mı?

Hayır. Bankalar arası alış-satış marjı, döviz kuru farkları ve işlem maliyetleri nedeniyle altın fiyatları farklılık gösterebilir.

Ons altın ve gram altın arasındaki ilişki nedir?

1 ons altın = 31.1034768 gram altındır. Ons fiyatındaki her artış ve düşüş gram altına doğrudan yansır.

17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları, haftanın ilk gününde genel bir düşüşe işaret ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve dolar kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel verileri yakından takip etmesi, doğru zamanlama açısından büyük önem taşımaktadır.