Altın fiyatlarında düşüş: Gram altın ne kadar oldu?

Ons altındaki sert düşüşe rağmen yatay seyrini sürdüren altının gramı 5 bin 340 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor.

Ekonomi 10.10.2025 09:42 Giriş: 10.10.2025 09:42

Güncelleme: 10.10.2025 09:52 Kaynak: AA

Fotoğraf: Depophotos