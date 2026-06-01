Altın fiyatlarında düşüş: Piyasalar Trump'ın kararını bekliyor

Altın fiyatları, doların değer kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin yarattığı baskıyla haftaya düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına ilişkin önerilen anlaşma konusunda vereceği karar beklenirken, Ortadoğu'daki gelişmeler ve enflasyon kaygıları küresel piyasalarda yakından izleniyor.

ALTIN İKİ HAFTALIK ZİRVENİN ARDINDAN GERİLEDİ

Spot altın, önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.527,36 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 kayıpla 4.558,10 dolara indi. Doların güçlenmesi, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi baskıladı.

PİYASALAR TRUMP'IN KARARINI BEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma hakkında yakında karar vereceğini duyurdu. Ancak tarafların, anlaşmazlığın merkezindeki temel konularda hâlâ uzlaşamadığı belirtiliyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran destekli Hizbullah'a yönelik operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan içinde daha ileri noktalara ilerleme talimatı verdiğini açıkladı. Bölgedeki gerilim, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutarken piyasalardaki belirsizliği de artırıyor.

FED'DEN ENFLASYON UYARISI

Petrol fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi, enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği endişelerini gündeme taşıdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Ortadoğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin henüz tam olarak ölçülemediğini ancak kalıcı enflasyon risklerini artırabileceğini söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da mevcut koşullarda "ılımlı ölçüde kısıtlayıcı" para politikasının uygun olduğunu ifade etti.

Diğer değerli metallerde ise yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 75,54 dolara, platin yüzde 1 yükselişle 1.935,65 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 artışla 1.371,24 dolara çıktı.