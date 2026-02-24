Altın fiyatlarında geri çekilme: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın, dört günlük yükselişin ardından ons başına 5 bin 145 doların altına düşerek yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Bu düşüş, yatırımcıların yenilenen gümrük vergisi risklerini ve süregelen jeopolitik belirsizliği değerlendirmesiyle gerçekleşti.

ABD'deki Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin geçen hafta geçen yıl uygulanan birçok vergiyi engellemesinin ardından küresel gümrük vergisi gündemini yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Kararın ardından Trump, bugün yürürlüğe girecek olan yüzde 10'luk yeni bir gümrük vergisi açıkladı ve bunu yüzde 15'e çıkarmakla tehdit etti.

Dün Trump, mevcut ticaret anlaşmalarıyla "oyun oynayan" ülkelere daha yüksek vergiler uygulanacağı konusunda uyardı.

Bu durum, birçok ülkenin kararın ardından ticaret pozisyonlarını yeniden değerlendirmesiyle aynı zamana denk geliyor.

AB, ticaret anlaşmasının onay sürecini durdururken, Hindistan ABD ile görüşmeleri erteledi.

Jeopolitik cephede ise dikkatler, Perşembe günü yeniden başlayacak olan ABD-İran nükleer görüşmelerine çevrildi. Trump, müzakere yoluyla bir çözümün tercih edildiğini ancak bir anlaşmaya varılamaması durumunda ciddi sonuçların doğabileceği konusunda uyardı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 236 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 145 dolar, en yüksek de 5 bin 249 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 5 bin 171 dolardan işlem geçiyor.

Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

• Gram altın satış fiyatı: 7.299,60 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.278,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 24.541,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 48.522,49 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.851,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 121.678,32 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.167,87 dolar

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 380 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 256 lira, en yüksek de 7 bin 400 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 293 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE KAR REALİZASYONU

Gümüş, ons başına 85 doların altına düşerek yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Son gelişmelerde, küresel lojistik firması FedEx, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın acil durum gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından tam geri ödeme talebiyle dava açtı. Pazartesi günü, Trump'ın mahkeme kararına yanıt olarak küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarmakla tehdit etmesinin ardından gümüş değer kazanmıştı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 88,89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 84,99 dolar, en yüksek de 88,90 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 86,98 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 125,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 119,7 lira, en yüksek de 125,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 122,4 liradan alıcı buluyor