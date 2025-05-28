Altın fiyatlarında güçlü seyir sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının fitilini ateşlemesiyle birlikte rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yüksek seyir sürüyor. Çin ile tarife krizinin ötelenmesinin ardından 3500 dolardan 3120 dolara kadar çekilen altının Ons fiyatı, ABD-AB tarife görüşmelerine yönelik belirsizlikler nedeniyle yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 3500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın da güçlü seyrini koruyor. Saat 10:00 itibariyle Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı düne göre yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 147 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 26 bin 950 liradan alıcı buluyor.