Altın fiyatlarında hareketlilik: Yeniden yükseliyor

Küresel piyasalar hareketli seyretmeye devam ediyor.

Altın fiyatları da etki altında kalıyor.

Altın, ABD'nin ekonomik görünümü ve bütçe açığına ilişkin artan endişelerin liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla seans başındaki kazançlarını azaltmasına rağmen yükseldi.

NTV'nin haberine göre; risk iştahıyla yükselen altın, jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşlarındaki gümrük vergisi oranlarının 90 günlük süre için düşürülmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu gezisinde yaptığı anlaşmalar gibi birçok nedenden ötürü güç kaybetmişti.

Bir süre düşüş yaşayan altın yukarı yönlü hareket etmek için çabalıyor.

Altında yurt içi piyasalar kapalı olsa da yurt dışında işlemler gerçekleşiyor.

Oversea-Chinese Banking yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon, "İyi ve kötü haber başlıklarının bir karışımını gördüğümüz için altının kısa vadede dalgalı olmasını bekliyoruz. dedi. Uzun vadede ise Trump'ın politikaları ve dolar cinsinden varlıklardan uzaklaşma, altın için "önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere tırmanmasını görebilecek yapısal arka rüzgarlar" ifadesini kullandı.

Yüzde 1’e yakın yükselişler kaydediliyor.

ONS VE GRAM ALTIN

Ons altın güne 3215 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3206 dolar, en yüksek de 3249 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3217 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 4016 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4002 lira, en yüksek de 4060 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4020 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM VE ÇEYREK ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 4090 liradan alınırken 4132 liradan satılıyor. Çeyrek altın 6702 liradan alınırken 6743 liradan satılıyor.