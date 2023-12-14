Altın fiyatlarında kıpırdanma

Altının ons fiyatı, Fed'den gelen güvercin mesajlarla 1981 dolarda 2039 dolara kadar yükseldi ve yeniden kritik seviyenin üzerine çıktı. Gram altın fiyatı ise, ons altındaki yükselişin etkisiyle 1900 lirayı aştı.

Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna işaret ederek doların ve tahvil getirilerinin keskin gerilemesine neden olmasıyla kazanımlarını sürdürerek haftanın zirvesine yükseldi.

Ons altın, Fed'in faiz kararı ve mesajları öncesi 1981 dolarda hareket ederken, 'güvercin' açıklamalarla yeniden 2000 doların üzerine çıktı ve bugünkü işlemlerde 2039 dolara kadar tırmandı. Sarı maden saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,54 yükselişle 2034 dolarda işlem gördü.

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle yeniden 1900 liranın üzerini test etti ve 1902 liraya kadar çıktı. Gram altın, şu sıralarda ise, yüzde 0,78 yükselişle 1899 liradan alıcı buldu.