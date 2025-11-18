Altın fiyatlarında peş peşe düşüş

Altın fiyatları, doların güçlü seyri ve aralık ayında gerçekleşmesi beklenen faiz indiriminin zayıflayan olasılığı nedeniyle bugün de gerilemeye devam ederek üst üste dördüncü seansını düşüşle kapattı.

Spot altın, yüzde 0,7’lik kayıpla ons başına 4 bin 10 dolara inerken, ABD’de altın vadeli işlemleri yüzde 0,9 düşerek 4 bin 38 dolara geriledi.

ABD’de ons altındaki değer kaybının etkisiyle iç piyasada gram altın da yüzde 0,7 düşüşle 5 bin 458 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta, ABD hükümetinin tarihinin en uzun kapanmasını sona erdirmek için yasama organı anlaşmaya vardı. Resmi ekonomik verilerin eksikliği, aralık ayında Fed’den başka bir faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.