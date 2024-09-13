ALTIN FİYATLARINDA REKOR - 13 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA REKOR 13 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.564,43 liradan, çeyrek altın 4.596,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 13 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

13 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.564,43 TL 2.710,29 TL Çeyrek Altın 4.596,00 TL 4.642,00 TL Yarım Altın 9.167,00 TL 9.283,00 TL Tam Altın 18.330,00 TL 18.496,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.567,24 TL 2.587,42 TL Altın (TL/GR) 2.804,58 TL 2.805,03 TL Altın ($/kg) 82.212,00 $ 82.223,00 $ Reşat Altını 18.362,47 TL 18.528,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

13 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

13 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.564,43 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.710,29 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.596,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.642,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.167,00 TL

Yarım altın satış: 9.283,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.330,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.496,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın 2 bin 570 dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın da 2 bin 804 liraya kadar yükseldi. Gram altında rekor 28 Ağustos'ta 2 bin 816 lirayla kırılmıştı.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin olumlu mesajlar vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci faiz indirimini yapması Fed'in hareket kabiliyetinde etkili olması ihtimalini artırdı.

Fed'in 20 baz puana kadar faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasa uzmanları tarafından belirtilirken Fed yöneticile