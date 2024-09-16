ALTIN FİYATLARINDA REKOR - 16 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA REKOR 16 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.586,83 liradan, çeyrek altın 4.637,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

16 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.586,83 TL 2.725,13 TL Çeyrek Altın 4.637,00 TL 4.669,00 TL Yarım Altın 9.245,00 TL 9.332,00 TL Tam Altın 18.490,00 TL 18.598,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.589,29 TL 2.603,59 TL Altın (TL/GR) 2.822,83 TL 2.823,27 TL Altın ($/kg) 82.689,00 $ 82.702,00 $ Reşat Altını 18.522,47 TL 18.630,95 TL

*Altın fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

16 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

16 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.586,83 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.725,13 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.637,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.669,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.245,00 TL

Yarım altın satış: 9.332,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.490,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.598,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 550 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.