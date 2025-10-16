Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ticaret gerginliği, ABD'de federal hükümetin kapanması ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 683 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,7 artışla 5 bin 662 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 683 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 630 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 360 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 242,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 226 dolardan işlem görüyor.