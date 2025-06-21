Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü

Ortadoğu’da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası geri çekildi.

Cuma gününe ons başına yüzde 1 düşüşle 3 bin 353 dolar seviyelerinde başlayan altın, haftalık bazda yüzde 2,2 değer kaybetti.

Ons altın tarafındaki gelişmeler ve doların yükselmesiyle birlikte yurt içinde gram altın da haftanın son işlem gününde 4 bin 278 TL’ye geriledi.

Böylece altın fiyatları,, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu.

Kaynak: Hürriyet