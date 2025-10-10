Giriş / Abone Ol
Altın fiyatlarında sert düşüş!

Ons altın rekor serisi sonrası 4 bin doların altına geri döndü. Altının onsu haftanın son işlem gününde de yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 970 dolardan alıcı buluyor.

Ekonomi
  • 10.10.2025 09:11
  • Güncelleme: 10.10.2025 09:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

ABD'de hükümetin kapanması, süregelen belirsizlikler ve merkez bankalarının talepleriyle üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, dün, 4 günlük artış serisinin sonlandırdı.

Günü yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 976 dolardan tamamlayan altının onsu, haftanın son işlem gününde de yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 970 dolardan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA ARTIŞ

Altının yükselişini takiben dün 51,7 dolarla tarihi zirvesini gören gümüşün ons fiyatı, sonrasında gelen kar satışlarıyla günü 48,95 dolardan tamamladı.

Gümüşün onsu bugün ise yüzde 1,8 artışla 49,80 dolardan işlem görüyor.

