Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş! | Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar? (7 Kasım 2025 Cuma)

Altın piyasalarında yükseliş hareketi bugün itibarıyla yeniden hız kazandı. Hem Gram Altın hem de Çeyrek Altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket dikkat çekiyor. İç piyasa, küresel altın ons fiyatındaki artıştan ve döviz kurunun yukarı yönlü seyrinden güçlü bir şekilde etkileniyor. Peki 7 Kasım 2025 Cuma sabahı Gram Altın kaç TL? Çeyrek Altın, Yarım Altın ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? İşte serbest piyasa altın fiyatlarındaki son dakika verileri ve detaylı tablo…

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (7 KASIM 2025)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.436,16 5.436,87 0,89% 11:46 Çeyrek Altın 9.113,00 9.187,00 0,64% 11:46 Yarım Altın 18.226,00 18.363,00 0,64% 11:46 Cumhuriyet Altını 36.341,00 36.597,00 0,64% 11:47 Altın (ONS) 4.009,40 4.009,93 0,73% 12:01 22 Ayar Bilezik 5.104,71 5.134,11 0,56% 11:46

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARINDAKİ HIZLI YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Altın fiyatlarındaki yükselişin başlıca nedeni küresel altın ons fiyatındaki sert hareket. Ons Altın 4.009 dolar seviyesine yükselirken yatırımcıların güvenli liman arayışı artmış durumda. Jeopolitik risklerin sıklaşması, merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve kur hareketliliği iç piyasadaki altın maliyetini doğrudan yukarı taşıyor.

Özellikle iç piyasada Gram Altın fiyatında belirleyici faktör dolar/TL kuru olduğu için, kurda görülen her yükseliş altına hızlı şekilde yansıyor.

ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GÜNCEL FİYAT TABLOSU

Altın Türü Alış Satış Has Altın 5.409,17 5.409,91 22 Ayar Altın TL/Gr 5.085,66 5.315,22 18 Ayar Altın TL/Gr 3.968,40 3.968,91 14 Ayar Altın TL/Gr 3.070,87 4.150,41 Reşat Altını 36.373,47 36.629,95 Gümüş (TL/GR) 66,03 66,08

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Son dönemde altın fiyatlarının artmasında şu faktörler etkili:

Küresel jeopolitik risklerin artması

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması

Yatırımcıların güvenli liman arayışı

Döviz kurundaki yukarı yönlü trend

Altın talebinin fiziki piyasalarda hızlanması

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlar, kısa vadeli geri çekilmeler olsa da ons altın tarafındaki güçlü seyrin Gram Altın fiyatını orta vadede yukarı taşımaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle yıl sonuna doğru altın piyasasında volatilitenin artması beklenebilir.

SSS - SIK SORULAN SORULAR

Gram Altın bugün kaç TL?

Gram Altın alış 5.436,16 TL, satış 5.436,87 TL’dir.

Çeyrek Altın bugün ne kadar?

Çeyrek Altın alış 9.113 TL, satış 9.187 TL’dir.

Altın yükselmeye devam edecek mi?

Analistler, jeopolitik riskler sürdükçe altının yükseliş trendinin devam edebileceğini ifade ediyor.

Bilezik gram fiyatı kaç TL?

22 Ayar bilezikte gram alış 5.104,71 TL, satış 5.134,11 TL’dir.

7 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları güçlü bir yükseliş trendinde. Hem Gram Altın hem Çeyrek Altın hem de Cumhuriyet Altını fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi, özellikle dalgalanma dönemlerinde stratejik kararlar açısından önem taşıyor.