Altın fiyatlarında sınırlı düşüş

Altın ve diğer değerli metallerde bugün sınırlı bir gerileme yaşandı. Doların güçlü görünümünü sürdürmesi ve ABD tahvil getirilerindeki toparlanma, değerli metallerdeki yükselişin önünde engel oluşturdu.

Spot altın, yüzde 0,3 oranında düşüşle ons başına 4 bin 438 dolar seviyesine inerken, 26 Aralık’ta ulaştığı 4 bin 549,71 dolarlık rekor seviyeden uzaklaşmış oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1’lik artışla 4 bin 465,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altında da yüzde 0,3 oranında gerileme kaydedildi. Gram altın yeni güne 6 bin 142 lira seviyesinden başladı.

Doların iki haftadan uzun süredir en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin bir haftalık dip seviyeden toparlanması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi baskılayan temel faktörler arasında yer aldı.