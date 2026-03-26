Altın fiyatlarında sınırlı hareket: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yatay seyrederken, ons altın 4.500 doların üzerinde kaldı. İç piyasada ise gram altın 6.441 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi
  26.03.2026 07:22
  • Giriş: 26.03.2026 07:22
  • Güncelleme: 26.03.2026 07:26
Altın fiyatlarında sınırlı hareket: Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Altın fiyatları Perşembe günü istikrarlı bir görünüm sergiliyor.

Yatırımcılar Ortadoğu'daki gerilimi azaltma çabalarında daha net ilerleme işaretleri beklerken, güvenli liman talebini şekillendirebilecek yeni jeopolitik gelişmeler karşısında temkinli davrandı.

Saat 03:00 GMT itibarıyla spot altın ons başına 4 bin 503,29 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Nisan teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 500 dolara geriledi.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.441,53 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.679,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.330,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.710,33 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.980,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 112.118,70 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.515,61 Dolar

