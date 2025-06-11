Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş
Ticaret savaşlarının etkisiyle rekor kıran altın, müzakerelerin gündeme gelmesiyle yatay seyre geçti. Ons altın 3.330 dolardan işlem görürken, gram altın 4.200 liraya yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşlarında gözlerin ülkeler düzeyinde yürütülen müzakerelere çevrilmesiyle altında yaşanan sert yükseliş yerini yatay seyre bıraktı.
Altının Ons fiyatı saat 09.45 itibariyle yüzde 0,45'lik artışla 3.330 dolardan işlem görüyor.
Ons fiyatı, 22 Nisan günü ticaret savaşlarının etkisiyle 3.500 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ
Ons fiyatındaki yükseliş gram altında da fiyatı yükseltti. Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altının fiyatı yüzde 0,3 artışla 4.200 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatı ise yüzde 0,1'lik artışla 6.860 lira seviyesinde.