Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş

Zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Ons altın yüzde 0,5 artarken gram altın yüzde 0,6 yükselerek 7 bin 254 lira seviyesine çıktı.

Ekonomi
  • 13.03.2026 09:10
  • Giriş: 13.03.2026 09:10
  • Güncelleme: 13.03.2026 09:23
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil faizlerinin desteğiyle arttı.

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle değerli metal, haftayı yeniden düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın, bugün yüzde 0,5 yükselerek ons başına 5.105 dolar seviyesine çıktı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise 5.123,30 dolar seviyesinde yatay seyretti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı.

Gram altın yeni güne yüzde 0,6’lık artışla 7 bin 254 lira seviyesinde seyrediyor.

