Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş
Zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Ons altın yüzde 0,5 artarken gram altın yüzde 0,6 yükselerek 7 bin 254 lira seviyesine çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil faizlerinin desteğiyle arttı.
Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle değerli metal, haftayı yeniden düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
Spot altın, bugün yüzde 0,5 yükselerek ons başına 5.105 dolar seviyesine çıktı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise 5.123,30 dolar seviyesinde yatay seyretti.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı.
Gram altın yeni güne yüzde 0,6’lık artışla 7 bin 254 lira seviyesinde seyrediyor.