Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı haftanın son gününde bin 1692 liradan, çeyrek altın 2767 liradan işlem görüyor.

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesinin ardından ons altın düşüşe geçti.

Dün ons altın gün içerisinde 1942 dolara kadar geriledi.

Dün güne 1707 liradan başlayan gram altın gerileyerek 1682 liradan işlem gördü.

Haftanın son gününde ons altın 1951 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1944 dolar, en yüksek ise 1956 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın ise yeni günde 1692 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2767 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek, perşembe gününü 2754 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın yüzde 0,45'lik yükselişle 5534 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 10984 lira olan cumhuriyet altını, 11032 liradan işlem görüyor.