Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Önceki kapanışını 1.613,17 TL üzerinden yapan gram altın 1.609,40 liradan alınıyor, 1.609,69 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü istihdam verisinin parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentileri ve tahvil getirilerindeki yükseliş karşısında yeniden yedi ayın dip seviyelerine doğru geriledi.

Altın fiyatları, 3 Ekim 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1818 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Önceki kapanışını 1.613,17 TL üzerinden yapan gram altın 1.609,40 liradan alınıyor, 1.609,69 liradan satılıyor. Çeyrek altın, son kapanışını 2.746,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibarıyla 2.684,00 liradan alınıyor, 2.740,00 liradan satılıyor.

Tam altın 3 Ekim günü 10.653.31 alış, 11.860.62 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını 10.940,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.736,00 liradan alınıyor, 11.916,00 liradan satılıyor.

Önceki kapanışını 5.492,00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.385,00 liradan alınıyor, 5.481,00 liradan satılıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bugün ülkede açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü söyledi.