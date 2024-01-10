Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın güne 1950 liranın üzerinde başladı.

Altın fiyatları 10 Ocak 2023 Çarşamba günü ons altında yaşanan yarım puanlık artış sonrası hafif çaplı yükseliş kaydetti.

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde yarım puanlık bir yükseliş kaydederek 2 bin 25 dolar seviyelerinde yer aldı. Gram altın ise 1.950,18 liraya alıcı buluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 3 bin 326 lira seviyelerinde yer alıyor. Satış fiyatı ise 3 bin 380 lirada konumlanmış durumda.

Yarım altın alış fiyatı 6 bin 653 satış fiyatı ise 6 bin 749 lira seviyelerinde bulunuyor. Tam altın ise aynı dakikalarda 13 bin 265 liradan geri alınırken 13 bin 457 liradan da satışa sunuluyor.