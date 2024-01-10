Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın güne 1950 liranın üzerinde başladı.

Ekonomi
  • 10.01.2024 09:53
  • Giriş: 10.01.2024 09:53
  • Güncelleme: 10.01.2024 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum
Fotoğraf: Depophotos

Altın fiyatları 10 Ocak 2023 Çarşamba günü ons altında yaşanan yarım puanlık artış sonrası hafif çaplı yükseliş kaydetti. 

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde yarım puanlık bir yükseliş kaydederek 2 bin 25 dolar seviyelerinde yer aldı. Gram altın ise 1.950,18 liraya alıcı buluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 3 bin 326 lira seviyelerinde yer alıyor. Satış fiyatı ise 3 bin 380 lirada konumlanmış durumda.

Yarım altın alış fiyatı 6 bin 653 satış fiyatı ise 6 bin 749 lira seviyelerinde bulunuyor. Tam altın ise aynı dakikalarda 13 bin 265 liradan geri alınırken 13 bin 457 liradan da satışa sunuluyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 