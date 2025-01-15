Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları güne sakin başladı. Dün piyasanın kapandığı saatlerdeki değerine yakın fiyatların görüldüğü saat 09.10 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 675 TL.

Gram altın 3 bin 54 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 994 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet ve tam altın alış ve satış fiyatları ise şu şekilde:

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.546,3700

Satış: 19.915,4600

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.887,00

Satış: 20.047,00