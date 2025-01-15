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Altın fiyatlarında son durum

Altın güne sabit seyirle başladı. Gram altın 3 bin 54 TL, çeyrek altın ise 5 bin TL seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi
  • 15.01.2025 09:03
  • Giriş: 15.01.2025 09:03
  • Güncelleme: 15.01.2025 09:09
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları güne sakin başladı. Dün piyasanın kapandığı saatlerdeki değerine yakın fiyatların görüldüğü saat 09.10 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 675 TL.

Gram altın 3 bin 54 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 994 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet ve tam altın alış ve satış fiyatları ise şu şekilde:

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.546,3700

Satış: 19.915,4600

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.887,00

Satış: 20.047,00

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