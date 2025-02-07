Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 311 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 295 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.