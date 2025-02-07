Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan satılıyor.

Ekonomi 07.02.2025 10:02 Giriş: 07.02.2025 10:02

Güncelleme: 07.02.2025 10:05 Kaynak: AA

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