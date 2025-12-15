Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Kaynak: AA
Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 966 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor.
Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.