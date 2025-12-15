Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 811 liradan satılıyor.

Ekonomi 15.12.2025 09:40 Giriş: 15.12.2025 09:40

Güncelleme: 15.12.2025 10:11 Kaynak: AA

A- A A+