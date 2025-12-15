Giriş / Abone Ol
Gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 811 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 15.12.2025 09:40
  • Giriş: 15.12.2025 09:40
  • Güncelleme: 15.12.2025 10:11
Kaynak: AA
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 966 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor.

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

