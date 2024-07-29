Altın fiyatlarında son durum: Yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran ancak daha sonra düşüşe geçen gram altın 2 bin 540 liradan güne başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 229 liradan işlem görüyor.

17 Temmuz’da rekor seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen altın fiyatları geçtiğimiz haftayı da negatif seyirle kapattı.

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 387 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 393 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 387 dolar, en yüksek ise 2 bin 403 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 529 liradan başlayan gram altın yükselerek 2 bin 540 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 523 lira, en yüksek ise 2 bin 549 lira seviyeleri test edildi.

Çeyrek altın ise 4 bin 229 liradan satılırken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 16 bin 838 lira seviyesinde.

Bu hafta ise gözler ABD Merkez Bankası’nda (Fed) olacak. Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Fed halihazırda politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuyor.