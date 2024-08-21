Altın fiyatlarında son durum: Zirveden döndü!

Altının ONS fiyatında yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarında da düşüşe yol açtı. Sabah saatlerinde 2.750 lira olan 24 ayar altın fiyatı, öğle saatlerinden sonra yerini düşüşe bıraktı ve 2.713 liraya kadar düşüş gösterdi. An itibariyle serbest piyasada gram altın, yüzde 0.25 düşüşle 2.730 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın fiyatının belirlenmesinde dolar kuru ve altının ONS fiyatı (küresel fiyat) belirleyici rol oynuyor. Kurda yaşanan her yükseliş, gram altının lira cinsinden fiyatını da yükseltiyor. Eylül 2024'te ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indireceğine dönük beklentiler de Dolar Endeksi'ni düşürüp uluslararası piyasada ONS altına olan talebi artırıyor. Hem döviz kurunda, hem de altının ons fiyatında yaşanan sert yükselişle birleşince gram altın fiyatları da hızla yükselmiş oluyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN YARIN

Altın fiyatları için 22 Ağustos 2024 Perşembe günü kritik olacak. ABD tarafında yarın 'İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları' ile 'Üretim ve Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi' verileri açıklanacak. Rakamların ABD ekonomisinde daralmaya işaret etmesi, altın fiyatında sert hareketler yaşanmasına neden olabilir.