Altın fiyatlarında yatay seyir

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yatay seyirde. Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 432 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatları yatay seyrediyor.

Geçtiğimiz güne 2 bin 327 dolardan başlayan ons altın 2 bin 354 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 2 bin 350 dolardan kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 2 bin 350 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2 bin 347 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 343 dolar, en yüksek ise 2 bin 352 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 2 bin 412 liradan açılan gram altın ise 2 bin 437 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 liradan kapandı.

Güne yatay seyirde başlayan gram altın şu dakikalarda 2 bin 432 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 421 lira, en yüksek ise 2 bin 435 lira seviyeleri test edildi. Çeyrek altın 3 bin 982 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 865 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler son haftalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise ABD çekirdek PCE rakamlarıydı. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.