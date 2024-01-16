Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın fiyatlarındaki yükseliş seyri devam ediyor. Güne rekorla başlayan gram altın 1997 liraya çıkarak tarihi zirve seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle, düşüş eğilimli hareket ederken, diğer taraftan Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

2047 - 2055 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,43 kayıpla 2047 dolarda işlem gördü.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre belirlenen gram altın, tarihi zirvesini 1997 liraya çıkardı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,24 düşüşle 1981 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Gram altın 2.060,22 lira

Çeyrek altın 3.242,04 lira

Yarım altın 6.484,08 lira

Tam altın 13.432 lira

Cumhuriyet altını 12.929 lira

Gremse altın 33.534 liradan el değiştiriyor.