Altın geri çekildi: Gün sonunda yüzde 0,9 kayıp

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 797 bin 300 liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 878 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı Çarşamba günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 300 milyon 168 bin 652,06 lira, işlem miktarı ise 1081,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 501 milyon 594 bin 934,98 lira olarak gerçekleşti.