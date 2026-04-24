Altın geri çekildi: Gün sonunda yüzde 0,9 kayıp
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 797 bin 300 lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 797 bin 300 liraya indi.
Altın piyasada en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 878 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı Çarşamba günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 300 milyon 168 bin 652,06 lira, işlem miktarı ise 1081,96 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 501 milyon 594 bin 934,98 lira olarak gerçekleşti.