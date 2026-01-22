Altın Gün'ün Neşet Ertaş albümünün ikinci teklisi yayınlandı: "Öldürme Beni"
Kaynak: Haber Merkezi
Amsterdam merkezli psikedelik rock grubu Altın Gün, efsanevi halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini yeniden yorumladığı 20 Şubat’ta yayınlanacak yeni stüdyo albümleri Garip’in ikinci teklisi “Öldürme Beni”yi 21 Ocak’ta dinleyicilerle buluşturdu.
Akustik gitarın funk dokunuşlu keskin introsuyla açılan “Öldürme Beni” dinleyiciyi içine çekmeyi hedefleyen geri çevirmesi zor bir davet olmayı hedefliyor.
Altın Gün’den “Öldürme Beni”, Gülbaba records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.