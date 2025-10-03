Altın güne düşüşle başladı

Altın piyasasında hafta boyunca yaşanan dalgalı seyir, haftanın son işlem gününde de devam etti. Dün 5.213 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, 3 Ekim Cuma sabahında gerileyerek güne başladı.

Küresel piyasalarda merakla takip edilen ons altın da dün 3.900 dolar seviyelerini test etmişti. Ancak bu seviyelerde tutunamayan ons altın, 3 Ekim sabahında 3.844 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI DÜŞTÜ

Gram altın, dün gördüğü 5.213 TL zirvesinden geri çekilerek 5.180 TL civarına kadar geriledi. Yatırımcılar özellikle gram altının tekrar 5.200 TL üzerine çıkıp çıkamayacağını merak ediyor.

Güncel altın fiyatları: (3 Ekim Cuma saat 09.35)