Altın güne düşüşle başladı
ABD’de açıklanan tüketici enflasyonu verisinin ardından dolara yönelen talep, altın fiyatlarında gerilemeye yol açtı. Gram altın 7 bin 300 lira seviyesine çekilirken ons altın da düşüş eğilimini sürdürdü; gümüş fiyatları ise Ortadoğu’daki çatışmaların gölgesinde dalgalı bir seyir izledi.
ABD'de tüketici enflasyon oranının açıklanmasından sonra dolara oluşan taleple altın fiyatlarında ufak bir düşüş yaşandı.
Gram altın sabahın erken saatlerinde 7.307,22 TL'den satışa sunulurken önceki güne kıyasla 21 TL'nin üzerinde değer yitirdi. Ons altında da gerileme sürdü.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 138 dolardan başladı.
Güncel altın satış fiyatları
• Gram altın satış fiyatı: 7.308,34 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.121,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 24.228,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 48.262,15 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.227,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 121.025,50 TL
• Ons altın satış fiyatı: 5.152,31 dolar
GRAM ALTIN
Gram altın ise yeni günde 7 bin 287 liradan işlem görüyor.
Gümüş, İran'daki çatışma ortamı devam ederken kararsız seyre yöneldi. Altına benzer nedenlerle gerileyen gümüş fiyatları belirsizlik ortamında risk iştahını kabartamadı.
GÜMÜŞ PİYASALARI
Gram gümüş güne 120 liradan başladı.Ons Gümüş ise 85,33 dolardan işlem görüyor.