Altın güne düşüşle başladı: Gram ve çeyrek altında son durum
Gram altın yeni güne 6 bin 615 TL seviyesinden, ons altın ise 4 bin 477 dolar düzeyinden başladı. ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri ve Fed'in faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, gram altın 6 bin 626 TL, çeyrek altın ise 10 bin 879 TL'den satılıyor.
Gram altın yeni güne 6.615 TL seviyesinden, ons altın ise 4.477 dolar düzeyinden başladı.
Ortadoğu’da devam eden jeopolitik riskler ve ABD’de açıklanan güçlü istihdam rakamları piyasaların odağında yer alıyor.
Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatırken, bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Güncel altın satış fiyatları
• Gram altın satış fiyatı: 6.626,26 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 10.879,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 21.738,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 43.465,42 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.363,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 108.996,88 TL
• Ons altın satış fiyatı: 4.486,25 dolar