Altın güne nasıl başladı?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altında da rekor seviyeden düşüş görüldü.

Piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD seçimlerinden kimin galip çıkacağı, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, Orta Doğu'daki çatışma ortamı gibi etkenler altın fiyatlarında belirleyici unsur oldu.

TEKNİK DÜZELTME GELDİ

Hızla yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına düzeltme hareketi dün itibarıyla başladı. Bugün de gerileme devam etti.

Ons altın güne 2 bin 743 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 743 dolar, en yüksek de 2 bin 754 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 753 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 3 bin 20 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 18 lira, en yüksek de 3 bin 38 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 38 liradan alıcı buluyor.