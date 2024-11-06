Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altın güne nasıl başladı?

Altın güne yükselişle başladı. Gram altın 3 bin 20, çeyrek altın ise 5 bin 100 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi
  • 06.11.2024 10:05
  • Giriş: 06.11.2024 10:05
  • Güncelleme: 06.11.2024 10:11
Kaynak: Haber Merkezi
Altın güne nasıl başladı?

ABD seçimlerine kitlenen altın fiyatları, güne yükselişle başladı.

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 738 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 111 bin 800 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın​ 3.021,15 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın şu an 3 bin 20 seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bini geçerken yarım altın 10 bin 200, cumhuriyet altını ise 20 bin 200 seviyesinden işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol