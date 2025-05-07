Altın güne nasıl başladı?

Altın fiyatları, bugüne küresel piyasalarda yükseliş eğiliminde başladı. Gram altın, güne 4 bin 200 TL seviyesinde başladı.

7 bin TL'ye yaklaşan çeyrek altın ise 6 bin 900 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yarım altın 13.5 bin TL, tam altın ise 27 bin TL civarında seyrediyor.

Öte yandan küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşayabileceğini ve riskli varlıklara alımlar getirebileceğini söyledi.