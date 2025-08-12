Altın güne nasıl başladı?

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, güne hafif yükselişle başladı.

Haftayı 4.2 bin TL düzeyinde açan gram altın, bugün 4 bin 400 TL civarına çıkarak geçen haftaki seviyesine yaklaştı.

An itibariyle (saat 09.20) çeyrek altın 7 bin 200, yarım altın ise 14 bin 400 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 28 bin 500 TL civarından işlem görüyor.