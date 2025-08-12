Giriş / Abone Ol
Yeni haftaya hafif düşüşle başlayan gram altın, bugün yükselişe geçti. An itibariyle (saat 09.20) çeyrek altın 7 bin 200, yarım altın ise 14 bin 400 TL'den işlem görüyor.

Ekonomi
  • 12.08.2025 09:17
  • Giriş: 12.08.2025 09:17
  • Güncelleme: 12.08.2025 09:21
Kaynak: Haber Merkezi
Altın güne nasıl başladı?

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, güne hafif yükselişle başladı.

Haftayı 4.2 bin TL düzeyinde açan gram altın, bugün 4 bin 400 TL civarına çıkarak geçen haftaki seviyesine yaklaştı.

An itibariyle (saat 09.20) çeyrek altın 7 bin 200, yarım altın ise 14 bin 400 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 28 bin 500 TL civarından işlem görüyor.

