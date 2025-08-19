Altın güne nasıl başladı?
Haftaya yükselişle başlayan altın, aynı seviyesini sürdürdü. Gram altın 4 bin 390, çeyrek altın ise 7 bin 200 TL seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın piyasa açılışında yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 4 bin 389 liradan satışa sunuluyor.
Çeyrek altın 7 bin 200, yarım altın 14 bin 465 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 28 bin 800 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altının ons fiyatı cuma bir önceki kapanışının hemen altında 3 bin 335 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,6 artışla 3 bin 354 dolardan alıcı buluyor.