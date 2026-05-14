Altın güne nasıl başladı?

Gram altın güne hafif bir düşüşle başlasa da yatay yönlü eğilimini sürdürüyor.

Saat 09.55 itibarıyla gram altın 6 bin 856 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 11 bin 199 TL, yarım altın 22 bin 392 TL, cumhuriyet altını ise 44 bin 460 TL'den satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 879 liradan tamamladı.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 4 bin 708 dolardan işlem görüyor.