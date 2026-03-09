Altın haftaya düşüşle başladı: Güvenli liman talebi zayıfladı

Ortadoğu’da İran’la savaşın ikinci haftasına girilmesiyle enerji piyasalarında sert hareketler yaşanıyor.

Ortadoğu’da İran’la savaşın ikinci haftasına girilmesi küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın 5 bin dolar seviyesinde tutunurken gram altın da 7 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları 2022’den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarak küresel enflasyonun yeniden canlanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin fiilen engellenmesiyle birlikte arzda ciddi aksamalar yaşandı. Kuveyt, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok Ortadoğu üreticisi ham petrol üretimini kısıtladı. İran’ın hayati öneme sahip nakliye hattındaki gemileri hedef almasıyla küresel ham petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin sekteye uğradığı belirtiliyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası görünümünü de karmaşıklaştırıyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği ve faiz indirimlerinin ertelenebileceği beklentileri güçlenirken, özellikle geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından stagflasyon riskine ilişkin kaygılar da artıyor.

Öte yandan altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflaması nedeniyle baskı altında kalırken, Ortadoğu’daki çatışmaların yarattığı güvenli liman talebiyle ons başına 5 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 191 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 14 dolar, en yüksek de 5 bin 192 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 90 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 303 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 110 lira, en yüksek de 7 bin 356 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 215 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 7.216,49 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.088,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 24.168,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.115,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 122.243,36 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.094,30 dolar

GÜMÜŞ DE DEĞER KAYBEDİYOR

Gümüş, ons başına 79,64 dolara doğru yüzde 2 civarında düşüş göstererek geçen haftaki kayıplarını sürdürdü. Altına benzer sebeplerle düşüş yaşayan gümüşte ayrıca, daha yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve metal için önemli bir tüketim ayağı olan endüstriyel talebi azaltabileceği endişeleriyle daha fazla baskı altında kaldı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 83,94 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,64 dolar, en yüksek de 84,21 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 83 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 119,13 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,13 lira, en yüksek de 119,21 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 117,84 liradan alıcı buluyor.